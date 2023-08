Musah Milan, documenti firmati: il giocatore, che lascerà il Valencia per 20 milioni, è pronto a raggiungere l’Italia

È davvero tutto fatto per Yunus Musah al Milan. Dopo aver concluso la trattativa con il Valencia nella giornata di domenica, il Diavolo è pronto ad accogliere il suo nuovo centrocampista.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, i due club hanno firmato tutti i documenti ed il giocatore ora può sbarcare a Milano per le visite mediche, in programma per questa settimana. Affare complessivo da 20 milioni di euro.

The post Musah Milan, documenti firmati: giocatore pronto a raggiungere l’Italia appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG