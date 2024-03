Musah-Milan, futuro a sorpresa per il centrocampista americano? Ibrahimovic è molto deluso dall’ex Valencia. Addio possibile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i cedibili del prossimo calciomercato Milan c’è anche Yunus Musah, centrocampista americano arrivato la scorsa estate per 20 milioni di euro dal Valencia.

Ibrahimovic sarebbe particolarmente deluso dal rendimento del classe 2002 tanto che gli avrebbe comunicato l’intenzione di lasciarlo partire nel caso in cui arrivasse a Casa Milan un’offerta allettante. Il futuro resta in bilico: Musah ha tre mesi per cambiare il proprio destino.

The post Musah Milan, futuro a sorpresa per l’americano? Ibrahimovic gli ha comunicato questa cosa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG