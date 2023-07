Musah Milan: retroscena sulle cifre dell’affare. Cosa sta succedendo per quanto riguarda l’arrivo del centrocampista

Nicolò Schira su Twitter ha fatto il punto della situazione per Yunus Musah, obiettivo del calciomercato Milan. I rossoneri hanno offerto 18 milioni di euro di parte fissa più di 2 di bonus per il centrocampista, con il quale hanno già concordato i termini personali per un contratto da 2 milioni di euro all’anno fino al 2027.

Il club spagnolo vuole di più (23-25 ​​milioni) per vendere l’americano, che vuole partire ed è pronto a chiedere di essere ceduto.

The post Musah Milan: retroscena sulle cifre dell’affare. Cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG