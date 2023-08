L’ellanatore Giovanni Mussa ha detto la sua sull’attuale centrocampo dell’Inter, forte dei nuovi innesti, in ottica europea

Ospite a Sportitalia, Giovanni Mussa parla così del centrocampo dell‘Inter, proiettato ai vertici d’Europa in quanto a potenziale:

LE PAROLE- «Il centrocampo dell’Inter è tra i più forti d’Europa. 6 giocatori intercambiabili con caratteristiche diverse, approcci diversi, qualità e quantità diversi, quindi tantissime alternative. C’è la possibilità anche di giocare con un sotto-punta, di giocare con un modulo di più centrocampisti per avere dinamicità. I nerazzurri saranno ampiamente studiati, Inzaghi deve trovare soluzioni e variare in continuazione per essere meno affrontabile»

