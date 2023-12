Giovanni Mussa, allenatore, si è espresso così su Dybala e Chiesa in vista di Juve Roma. Le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato così di Juve Roma.

DYBALA E CHIESA – «Sono giocatori ultra-determinanti, però Dybala incide di più nella Roma perché non ci sono alternative allo stesso livello. Nella Juve ci sono dei sostituti, vedi Milik, che è un nove e mezzo alla Dzeko. Ha fisico e protezione palla, sa dove mettersi. Magari Vlahovic ci diventerà ma sa attaccare lo spazio. Chiesa ti inchioda nei primi 20 metri, i numeri dicono che fa gol fuori casa perché gioca più bassa e riparte meglio. Come strappo c’è lui e poi Mbappé. Certo nè lui nè Dybala saranno nel loro habitat, potrebbe essere una partita complicata la loro. Non mi aspetto una partita dai grandi valori tecnici ma scorbutica».

