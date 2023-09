La partenza di Juan Musso con l’Atalanta: tanto passata inosservata quanto decisiva per il clean sheet dei nerazzurri

Passato inosservato in questo inizio di stagione, ma intanto è attualmente titolare nonostante indecisioni estive e il rendimento dell’anno scorso. Juan Musso è protagonista a suo modo della partenza sprint (soprattutto tra le mura amiche) dell’Atalanta: reattivo in tutte le volte che è stato tirato in causa, soprattutto considerando i numeri portati a casa.

3 clean sheet in 5 gare dove solo Sommer ha fatto di più, anche se l’argentino lo supera per rendimento interno: zero goal subiti a Bergamo, complessivamente ripetendo gli stessi numeri che fece dopo 5 giornate l’anno scorso. Due reti subite (dove la colpa però ricade più sulla difesa) a fronte di un complesso di 8 parate dove il 75% di esse è andato a buon fine.

