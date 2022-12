Sono queste le parole di Bortolo Mutti, l’ex tecnico anche del Napoli parla così a TMW Radio nella trasmissione Piazza Affari del Milan.

Ecco le parole di Bortolo Mutti, l’ex allenatore parla nella trasmissione Piazza Affari di TMW Radio, ecco cosa dice sul Milan: “I margini di crescita sono enormi. Gli serve più tempo, ma è un talento. Un giocatore che ritroveremo a livelli alti. Il peso della maglia e di una squadra come il Milan lo hanno frenato. Non vedo comunque un grande problema, poi sta a lui trovare quel carattere per dare il meglio di se“.

Marco Simone parla così alla Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud: “È bello vederlo giocare, muoversi, seguirlo negli spostamenti. Mi sono un po’ emozionato quando hanno detto che segna come me. Vabbè, sono paragoni. Ma sono belli. A questo punto sono autorizzato a dire che io segnavo come Olivier. Bene, bene. Segnerà ancora. Adesso torna, riprende e dimentica subito l’amarezza della finale contro l’Argentina“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG