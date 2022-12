Le parole di Carlo Cottarelli sul decreto salva-calcio: «Finirà sui manuali di finanza pubblica perché è tutto sbagliato»

Carlo Cottarelli ha criticato in senato la manovra e parlando anche del decreto salva-calcio che vanno in soccorso di diversi club di Serie A. Ecco le parole del senatore del Pd:

«Finirà sui manuali di finanza pubblica perché è tutto sbagliato. Fondamentalmente si tratta di un vantaggio per chi non ha mai pagato le tasse. Una dilazione che può arrivare a 4-5 anni non è altro che un vero e proprio regalo. Se così non fosse, allora perché non consentirlo a tutti, compresi i lavoratori dipendenti?».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

L’articolo Cottarelli: «Decreto salva-calcio? Buono solo per chi non ha mai pagato le tasse» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG