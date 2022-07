L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha rilasciato dichiarazioni che faranno discutere.

Julian Nagelsmann non è contento dello stato di forma di Matthijs De Ligt e lo ha detto apertamente alla stampa. “Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha detto che è stato l’allenamento più duro in quattro anni. In realtà è stato un allenamento normale, non così duro secondo il medico… Matthijs mi ha detto che non è stato facile tenersi in forma in Italia. Con lui dovremo lavorare duramente“.

Massimiliano Allegri

Queste frasi contengono una critica velata anche a tutti i club di Serie A e a tutte le loro modalità di preparazione pre-stagionale. Critiche in realtà abbastanza ingenerose considerata la presenza in molti top team di preparatori italiani, Pintus al Real Madrid su tutti.

