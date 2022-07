Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann punge il Barcellona ed elogia i nuovi acquisti della sua squadra.

Julian Nagelsmann a Sky Sports ha parlato del Barcellona e della sua disponibilità economica. “Il Barcellona è l’unico club che non ha soldi ma compra tutti i giocatori che vuole. Non so come sia possibile che abbiano questa disponibilità. Mi sembra strano, un po’ folle“.

Matthijs De Ligt

“Sono molto felice di aver ingaggiato De Ligt. È uno dei difensori centrali più talentuosi al mondo ed è ancora giovane. È un buon segno per noi e per la Bundesliga che ci abbiano scelto. È anche una minaccia per il gol su calci piazzati, il che è importante. Spero che faccia 7-8 gol. È un buon segno per Bayern e Bundesliga che giocatori del calibro di Sadio Mané abbiano scelto il Bayern. Abbiamo perso un attaccante ma ne abbiamo guadagnato uno e un difensore in più. Quindi siamo ben attrezzati”.

