Nainggolan-Cagliari, il centrocampista belga ha già dato il suo benestare al ritorno in rossoblù. Situazione da tenere d’occhio

Il calciomercato invernale, nel bene e nel male, regala sempre sorprese e Radja Nainggolan potrebbe essere una di queste. Il centrocampista belga si è svincolato dall’Anversa e, ora, è alla ricerca di una nuova avventura, senza aver mai nascosto il suo benestare ad un ritorno al Cagliari. Stando a quanto riferisce il collega Alfredo Pedullà, non ci sono stati sbilanciamenti da parte del nuovo tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri in merito al possibile rientro in Sardegna del belga.

La possibilità, tuttavia, c’è eccome e la volontà del giocatore è proprio quella di rivestire i colori rossoblù del club isolano in Serie B.

L'articolo Nainggolan-Cagliari, il belga ha dato l'ok. Situazione da monitorare proviene da Calcio News 24.

