Nainggolan dice la sua: «Lotta scudetto? L’Inter è la favorita ma l’anno scorso…». Tutte le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Radja Nainggolan è tornato a parlare dell’addio di Romelu Lukaku all’Inter in estate. Il centrocampista belga si è espresso anche sulla lotta scudetto di quest’anno con la sfida tra i nerazzurri, la Juve e il Milan.

SULLO SCUDETTO – «Sulla carta l’Inter è la squadra favorita così come era lo scorso anno dove hanno perso il titolo da soli. D’altra parte hanno trovato un Napoli allenato da un grande allenatore come Luciano Spalletti, probabilmente il mister con cui mi sono trovato meglio visto che propone un calcio offensivo e propositivo, come piace a me»

