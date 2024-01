Zancan sentenzia: «Questo Milan difficilmente lotterà per lo scudetto». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Zancan ha parlato a SkySport per quanto riguarda il proseguo della stagione del Milan.

PAROLE – «Questo Milan difficilmente potrà lottare per lo scudetto, ma se i rossoneri dovessero ancora migliorare, e per me lo faranno, dal punto di vista della concentrazione in vari momenti delle partite, allora verso febbraio-marzo potremo raccontarci un’altra cosa. Juve e Inter vanno forte, ma se il Milan dovesse proseguire così sarà tutto ancor più interessante, al momento resta una bella ipotesi però».

