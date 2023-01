Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della prossima sfida del campionato di Serie A contro il Napoli

Da buon conoscitore (e ammiratore) di Luciano Spalletti, Radja Nainggolan presenta Inter–Napoli su La Gazzetta dello Sport.

SORPRESO DAL NAPOLI – «No. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi, per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me».

INTER-NAPOLI – «Innanzitutto pesa una incognita, per tutti. Questa pausa lunga cosa comporterà? Al Napoli credo che può solo nuocere perché era la squadra che aveva trovato i migliori equilibri di gioco. Ritrovarli può risultare naturale, ma c’è anche il rischio che non sia così. Però va detto che gli azzurri hanno giocato il miglior calcio. Credo che ogni appassionato, al di là del tifo, si sia davvero divertito a vedere lo spettacolo dei ragazzi di Spalletti».

