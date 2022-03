Il centrocampista Radja Nainggolan ex Roma ed Inter, ora all’Anversa in Belgio, ha detto la sua sulla corsa Scudetto tessendo le lodi a Spalletti.

Radja Nianggolan ha elogiato Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata per Radio Kiss Kiss Napoli. “Spalletti è un vincitore nato, ha sempre giocato per vincere. Lui lavora per quello, altrimenti che ci va a fare in una squadra forte? Penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto, ha una rosa più forte delle altre, ma occhio al Milan e anche alla Juventus che ha ritrovato continuità di risultati e a fare vittorie brutte come quando vinceva i campionati. Sarà una lotta molto aperta fino alla fine”.

Edin Dzeko

“Ero convinto, dopo le prime 10 giornate, che il Napoli avrebbe vinto facilmente lo scudetto per come giocava. Poi è arrivato un calo e ora è in tutto in discussione: deve lavorare come se non dovesse vincere nulla, così può lavorare al meglio. Dzeko? Con Spalletti esplose. Il primo anno a Roma ha sbagliato l’impossibile, poi l’anno dopo ha vinto il titolo di capocannoniere. Mi ricordo che una volta vincemmo a Milano con una sua doppietta. Spalletti era infuriato: il giorno dopo gli chiese perché fosse felice e lo rimproverò per non aver fatto 4 gol. Il mister è così, sempre meticoloso“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG