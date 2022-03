L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha presentato la gara di Champions League di stasera, parlato di Joao Felix e della corsa Scudetto italiana.

Diego Simeone è stato intervistato da Sky Sport iniziando a parlare della gara di stasera contro il Manchester United. “Sarà una bella partita con una squadra fortissima in attacco, hanno giocatori molto veloci e di grande qualità. Noi abbiamo voglia di far bene. Sarà dura, sarà difficile ma per questo sarà ancora più bello. Contenere un giocatore come Ronaldo è sempre difficile, è stato all’apice per tutta la carriera, vuole sempre migliorarsi”.

Cristiano Ronaldo

“Noi dobbiamo fare la nostra gara e portare il gioco dove sappiamo di poter far male. Non faremmo un favore a Joao Felix paragonandolo a Ronaldo. Sono giocatori diversi. Sta crescendo, è in un momento molto entusiasmante: speriamo faccia una grande gara. In Serie A c’è una bellissima sfida scudetto. Come al solito, sicuramente la Juve non mollerà, poi tra Milan, Napoli e Inter… sarebbe bellissima una doppietta dell’Inter”.

