Si chiude questa sera la 29° giornata di Serie A con il match dell’Olimpico.

La Lazio ospita il Venezia e Sarri non ammette cali di concentrazione. La squadra sta crescendo e servono i tre punti per dare slancio alla rincorsa all’Europa. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per arrivare con entusiasmo al derby del prossimo week end.

Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Lazzari, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Basic, A. Anderson, Cabral, Moro, Romero, Pedro. All.: Sarri

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Matějů, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Fiordilino, Okereke; Busio, Jeans-Pierre Nsame. A disp.: Bertinato, Lazar, Tessman, Sigurdsson, Henry, Ullmann, Nani, Ebuehi, Kiyine, Svoboda, Ceccaroni, Peretz. All. Alberto Bertolini.

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

