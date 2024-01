Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato di Nandez, vecchio pallino dell’Inter, nella conferenza stampa pre partita

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato di Nandez – vecchio pallino di mercato dell’Inter – in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del giocatore:

«Potrebbe essere schierato in alto, è già successo. Con Nahitan avevo già parlato a inizio campionato per dirgli che non mi interessava della situazione del suo contratto, sono cose personali che si rispettano. Per me l’importante è che si alleni bene e dia tutto. Nahitan lo conosciamo tutti, è un giocatore che si carica sulle spalle la squadra, che fa vedere che si può sempre fare qualcosa. A volte è un pochino poco tattico, ma ci deve essere per questo qualcuno che copre quelle sue sgasate che sono molto importanti».

L’articolo Nandez Inter, Ranieri: «Non mi interessa il suo contratto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG