Nandez Juve: torna di moda il giocatore del Cagliari. Allegri lo voleva già in passato e lo considera funzionale. ULTIME

Nandez torna ad essere un obiettivo di mercato della Juve. A svelarlo è stato Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport.

Il centrocampista del Cagliari è considerato funzionale per i bianconeri, visto che può fare l’esterno e la mezzala e conosce già il campionato italiano. Allegri, tra l’altro, lo voleva già in passato e quindi il suo nome è ora da tenere in considerazione.

