Frattesi Juve, Inter pronta all’assalto: domani incontro decisivo tra Marotta, Carnevali e l’agente del giocatore

L’Inter è pronta a sferrare l’assalto per Frattesi dopo aver definito la cessoine di Brozovic all’Al Nassr.

Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport domani, 30 giugno, ci sarà un incontro decisivo a Rimini tra Marotta, Carnevali e l’agente del giocatore per provare a definire li tutto. L’accordo di massima era stato già raggiunto per 23 milioni più Mulattieri. La Juve sembra ormai defilata.

