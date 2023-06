Parisi Juve, l’agente del terzino dell’Empoli rilancia: «C’è un gradimento, ma…». Il punto di Giuffredi sul futuro

L’agente di Parisi, Giuffredi, è intervenuto a Sportitalia Mercato per parlare del futuro del terzino dell’Empoli che da tempo nel mirino della Juve.

LE PAROLE – «Diciamo che Parisi in linea di massima dovrebbe andare via da Empoli. Abbiamo delle trattative in corso, ma è ancora un po’ presto per definire la destinazione. Juve in pole? Piace ed è sempre piaciuto, ma le trattative sono tutt’altro. Per il momento c’è solo un gradimento della Juve verso il giocatore».

The post Parisi Juve, l’agente del terzino rilancia: «C’è un gradimento, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG