Napoli, -14 punti in classifica: crollo verticale rispetto all’anno dello scudetto dopo 14 partite di campionato

Tra le squadre presenti sia in questo campionato che nello scorso, il Napoli è quella con la più alta differenza di punti dopo 14 partite disputate: 24 in questa stagione contro i 38 della scorsa. E quindi la differenza è di -14 punti in classifica.

Il crollo dell’avversaria di questa sera della Juve, rispetto all’anno dello scudetto vinto con Spalletti in panchina, è verticale.

