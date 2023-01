Manca davvero poco alla ripresa del campionato di Serie A e il Napoli ha 3 motivi per credere allo scudetto

Inter–Napoli dirà molto sul campionato della squadra di Spalletti, che prima della pausa viaggiava a mille all’ora. La Gazzetta dello Sport presenta 3 motivi per credere all’ipotesi scudetto e all’impresa a San Siro che la renderebbe ancora più possibile.

1) I grandi numeri. Il Napoli ha il miglior attacco del campionato, 3 gol in più dell’Inter e rispetto ai rivali di domani sera subisce di meno.

2) La grande chance. Dei grandi tecnici della sua generazione – ad esempio i coetanei Ancelotti e Sarri – Spalletti è l’unico a non essere riuscito a vincere lo scudetto. Adesso è maturo per l’impresa.

3) Gli invincibili. Unica squadra imbattuta nei 5 tornei top d’Europa, il Napoli scenderà in campo a Milano sapendo dei risultati delle inseguitrici più vicine: Milan, Juventus e Lazio. Se la concorrenza non avesse approfittato (sono tutte impegnate in trasferta con Salernitana, Cremonese e Lecce), anche un pari in un big-match equivarrebbe a una vittoria.

L’articolo Napoli, 3 motivi per credere allo scudetto proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG