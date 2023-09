La risposta di Aurelio De Laurentiis alle offerte dei sauditi per Osimhen: «Per 200 milioni vi posso dare solo il piede: forse a 500…»

Il Napoli in estate ha rifiutato una maxi offerta per Osimhen da parte dei club sauditi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il proprietario dei campani, Aurelio De Laurentiis, avrebbe risposto così via mail alle offerte. Di seguito le sue parole.

«Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen. Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse»

