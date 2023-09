Bundesliga: Il Lipsia supera l’Union Berlin di Leonardo Bonucci con un netto 3-0. Decisivi i gol di Xavi Simons e Sesko

Dopo 180 minuti, la Bundesliga ospitava un quintetto in testa alla classifica, composto da Union Berlino, Bayern, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Friburgo. Con la terza giornata il gruppo si è smembrato e in cima sono rimasti solo la squadra campione di Germania e il Leverkusen, che si affronteranno nello scontro diretto a Monaco nel primo turno dopo la pausa delle nazionali. La notizia del weekend è, però, un’altra: la bella e sonante vittoria dell’RB Lipsia sul campo dell’Union Berlino.

Leonardo Bonucci ha visto la secca sconfitta dei suoi dalla panchina, un 3-0 favorito anche dal rosso ricevuto da Volland quando già i padroni di casa erano sotto. L’allenatore ospite, Marco Rose, ha scelto di puntare dall’inizio sull’undici della precedente partita, nella quale aveva travolto lo Stoccarda per 5-1. Una scelta inedita, non era mai successo prima che non apportasse correttivi da una partita all’altra ed è stata premiata alla prova dei fatti. A sbloccare il risultato a inizio ripresa ci ha pensato Xavi Simons.

L’ex capocannoniere dell’Eredivisie ha trovato un tiro da fuori che è andato a insaccarsi sotto la traversa, una conclusione di prima che denota ancora una volta quanto il ragazzo sia uno svelto nel capire le situazioni favorevoli. Nell’ultima Eredivisie aveva siglato solo una rete dalla distanza, in Psv-Sittard. Nel finale il risultato ha ottenuto proporzioni più ampie e il Lipsia ha approfittato della superiorità numerica con due azioni in velocità. Nella prima Sesko, subentrato a Poulsen, è sembrato perdere il passo e l’inerzia favorevole, salvo poi ritrovare la lucidità in area di rigore per disegnare una traiettoria imparabile. Di pregevolissima fattura il terzo gol con un triangolo così congegnato: tacco del ventenne sloveno, assist d’esterno di Dani Olmo e colpo di testa dello stesso Sesko ad anticipare l’uscita di Ronnow.

