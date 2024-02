Napoli Barcellona, per l’andata degli ottavi di Champions League Xavi ritrova alcuni giocatori chiave per la partita

La Champions League è vicina alla sua ripresa e in uno degli ottavi di finale il Napoli affronterà il Barcellona il 21 febbraio allo Stadio Maradona. In vista della partita, come riportato da Sport, Xavi recupera alcune pedine importanti per il suo 11 titolare.

Sono tornati in gruppo infatti il portiere Ter-Stegen e Raphinha, che oggi hanno svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Gli altri calciatori infortunati tra i blaugrana sono: Alejandro Balde, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Gavi, Ferran Torres e Joao Felix.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG