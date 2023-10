Le parole di Fabio Capello in vista della sfida del Napoli in Champions League contro il Real Madrid di mercoledì sera

Fabio Capello ha parlato al Mattino in vista della sfida del Napoli contro il Real Madrid di Champions League. Di seguito le sue parole.

SQUADRA – «Il Napoli di Garcia è ancora in costruzione, non sempre le nuove idee vengono assimilate all’istante. All’inizio è mancata la fluidità dell’anno scorso, ma bisogna dare tempo».

RISCHIO APPAGAMENTO – «È vero, sentirti campione è il più grande pericolo. Quello è il punto su cui lavorare maggiormente. Garcia in questo momento è ripartito, ora i giocatori devono assorbire ciò che vuole».

OSIMHEN – «Sono cose di campo. Nello spogliatoio è fondamentale dirsi le cose in faccia. Bisogna essere onesti, il Napoli non può fare a meno di Osimhen. Poi però è l’allenatore che decide e se fa delle scelte è sempre per migliorare».

REAL MADRID – «A momenti mi esalta, ma è molto legato a certi giocatori, su tutti Vinicius e Bellingham. Purtroppo per il Napoli il brasiliano è tornato a disposizione. L’inglese è la “ciliegiona”, in giro ci sarebbe solo De Bruyne al suo livello ma nel dribbling credo Bellingham sia anche meglio».

ANCELOTTI A NAPOLI – «Ci sono posti dove non riesci a farti capire. Non c’è feeling e diventa tutto più difficile».

