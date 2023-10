Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard è molto motivato per questa sua nuova avventura.

Preciso in campo come nelle interviste Benjamin Pavard; il difensore francese ha ben chiari i propri obiettivi e quelli di squadra. Ecco le sue parole a Rai Sport. “Il mio obiettivo all’Inter? Sono qui per conquistare titoli. Voglio vedere la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Giocherò ogni competizione per vincere perché questo è il mio modo di essere”.

Lautaro Martinez

Sul Toro

“Lautaro è un attaccante di classe mondiale, lo dimostra anno dopo anno e lo dimostrerà ancora. E’ un leader ed è il nostro capitano. Spero che prolunghi la sua avventura all’Inter e sono molto felice di essere compagno di squadra di un giocatore del genere”.

Il contratto del capitano

Lautaro Martinez è diventato ufficialmente capitano solo da questa stagione anche se è capitato nella passata stagione che avesse indossato la fascia per le assenze contemporanee di Handanovic, Brozovic e D’Ambrosio, all’epoca sopra di lui nelle gerarchie. Il numero 10 però è riconosciuto come leader da diverse stagioni, con o senza fascia, lui stesso si sente tale e avverte la responsabilità di ciò. Per questo motivo non pensa a lasciare l’Inter e la scorsa estate ha rifiutato una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Il Toro è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2026 ed è insieme a Calhanoglu e Thuram il più pagato della rosa. Prossimamente ci saranno i primi colloqui per il rinnovo.

