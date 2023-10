Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez continuando a certi ritmi potrebbe addirittura superare il record di Gonzalo Higuain

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è pronto ad abbattere ogni record: non soltanto quelli legati alla squadra nerazzurra, ma anche in Serie A.

Infatti il Toro ha siglato 9 goal in 7 partite, mantenendo una media che potrebbe addirittura fargli superare Higuain a quota 36 goal siglati con il Napoli nella stagione 2015-2016.

L’articolo Inter, Lautaro Martinez può superare un altro record. Ecco quale proviene da Inter News 24.

