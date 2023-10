L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sport Mediaset in vista della gara di domani contro il Benfica

Inzaghi ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia della sfida tra Inter e Benfica:

MOMENTO – «La partita di Salerno ha lasciato una bella vittoria. Per domani abbiamo recuperato Cuadrado che ha fatto il primo allenamento in gruppo e quindi è convocato, mentre per Arnautovic sappiamo che ci vorrà ancora un po’ di tempo. Frattesi, insieme allo staff medico, abbiamo deciso di non rischiarlo per domani».

AVVERSARI – «Il Benfica è una grandissima squadra, in campionato hanno perso solo la prima e hanno già vinto la Supercoppa. Ha grande qualità, hanno gli stessi principi dello scorso perché l’allenatore è rimasto lo stesso anche se hanno cambiato qualche giocatore. Dovremo fare una grande gara. Di Maria a parte? Assolutamente, è un giocatore di grandissima qualità».

LAUTARO-THURAM – «Sono soddisfatto di quello che sta facendo la squadra e di tutti i nostri attaccanti, l’unico neo è l’infortunio di Arnautovic perché è un giocatore importante che ora ci viene a mancare. Sono cose che capitano a tutti gli allenatori, dovremo essere bravi a lavoare anche in emergenza».

DUBBI – «Un allenatore ha sempre dubbi, ogni giorno, a maggior ragione quando si avvicinano artite così importanti e quando c’è poco tempo di recupero tra una gara e l’altra».

CAMMINO – «Vedo un cercare di fare percorsi come quelli degli ultimi anni, quello in Champions dell’anno scorso è stato emozionante. Sappiamo che abbiamo fatto tanti sacrifici e che dovremo farli anche quest’anno».

