Calhanoglu ha presentato la gara di Champions League contro il Benfica: le dichiarazioni del turco a Sky Sport

Calhanoglu ha presentato la gara di domani tra Inter e Benfica a Sky:

IMPEGNI – «Contro la Real Sociedad volevo esserci ma alla fine abbiamo deciso di far riposare il muscolo. Ed è stato importante perché se no avrei rischiato di rimanere più a lungo fuori. Non vedo l’ora di giocare domani perché sarà una partita molto importante anche per i nostri tifosi che saranno lì. Giochiamo ogni tre giorni, a Salerno non è stata facile ma abbiamo fatto un bel secondo tempo e siamo contenti».

BENFICA – «E’ stato molto importante andare in finale, non è stato facile l’anno scorso perché il Benfica ha tanta qualità nei giocatori e fa un pressing alto con grande entusiasmo. Sappiamo cosa affronteremo domani, una squadra che non molla mai e va sempre in avanti; ma siamo preparati, l’anno scorso abbiamo vinto e vediamo domani cosa succede. Proveremo a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, sapendo che anche loro hanno analizzato bene quelle due partite. Domani ci saranno dettagli importanti in campo».

