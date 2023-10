Le parole dell’allenatore della Roma José Mourinho nei confronti dell’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma Mourinho ha parlato di Lukaku citando il suo periodo all’Inter.

«Pensavo di essere responsabile anche del fatto che non segnasse. Come minimo non posso essere accusato di questo perché Romelu continua a segnare, segna qua, segna nell’Inter, segna dove va. Per fortuna io non sono un allenatore capace di distruggere la qualità di un giocatore».

