Michele Napoli, vice allenatore del Cesena, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria sulla Juventus Next Gen.

VITTORIA – «Parto con il fare i complimenti ai ragazzi perché non era scontata la vittoria di oggi, loro sono una squadra giovane e di valore che ci avrebbe potuto creare delle difficoltà».

ANALISI DEL MATCH – «Nel primo tempo non siamo stati bravi a dare quel ritmo che di solito imprimiamo e ci siamo adeguati a loro che cercavano di muovere palla. Dovevamo dare più intensità alla gara nel primo tempo cosa che abbiamo fatto nel secondo. Credo che la vittoria per 1-0 ci stia un po’ stretta. Berti è stato bravo, conosciamo le sue qualità, speravamo che con il suo ingresso in campo arrivasse quella geometria e quella lucidità in più che ci serviva per innescare le punte. È stato bravo a inserirsi e a dare qualità, inoltre si è sacrificato nella fase di non possesso ed è stato bravo, così come ha fatto altrettanto bene anche Corazza. Togliere Cristian è stata una scelta tattica, oggi non era nella sua giornata migliore e può capitare, Corazza stava bene e quindi abbiamo optato per questa scelta qui».

JUVENTUS NEXT GEN – «Sapevamo che loro sono una squadra con giovani di valore, si vede che è hanno qualità. Non ci aspettavamo che impostassero così la partita, sembrava che volessero portare a casa un risultato di parità rinunciando a giocare, noi siamo stati bravi ad alzare i ritmi. Differenze rispetto alla scorsa serie di vittorie? Sono cinque partite che non subiamo gol, prima ne segnavamo qualcuno in più ma ne concedevamo qualcuno di troppo. Andavamo ad attaccare e volevamo fare più di un gol a partita ma bisogna stare attenti perchè può capitare che non la riesci a sbloccare e la devi portare a casa con un gol di scarto, siamo cresciuti e spero che la squadra continui su questa scia. Domani abbiamo in programma di riposarci, dobbiamo prenderci la giornata per riposarci, butteremo un occhio da casa alla Torres».

