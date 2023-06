Le parole di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, sul futuro di Cristiano Giuntoli tra Napoli e Juventus

Michele Criscitiello si è espresso sul futuro di Cristiano Giuntoli su Sportitalia.com. Il direttore sportivo del Napoli è al centro degli interessi della Juventus.

IL COMMENTO – «Intanto tutto secondo i piani a Torino. La Juventus prende Giuntoli e fa un colpo importante. Gli affida le chiavi del club e spera che sia la svolta per tutta la società che aveva bisogno di una guida dopo lo tsunami Agnelli. Giuntoli è l’uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. Arriverà senza i suoi fedeli. Negli anni, Cristiano, aveva costruito un grande team. Micheli, Mantovani e Pompilio. Quest’ultimo resta fedele, gli altri due hanno lavorato per De Laurentiis e resteranno. Giuntoli dovrà dimostrare che il segreto sia realmente lui e non i suoi boys. Sono bravi, sicuramente, ma ora bisognerà andare avanti per un’altra strada. Prima grana per il Direttore Sportivo sarà l’allenatore. Che si fa Poi la squadra da rivoluzionare, giocatori da cedere e altri da rinnovare. Sicuramente bisognerà rigenerare Chiesa e Vlahovic. La Juventus dovrà tornare a lottare per lo scudetto sperando di non vivere mai più stagioni tra campo e tribunali».

