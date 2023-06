Il comunicato pubblicato dagli ultras del Lecco in merito ad i problemi per l’ammissione in Serie B. I dettagli

Di seguito il comunicato degli ultras del Lecco sulla Serie B.

COMUNICATO – «L’intera città di Lecco e provincia non ha fatto in tempo a terminare i festeggiamenti che avete iniziato questa tiritera alla quale non avremmo mai e poi mai pensato di assistere.

Vogliamo assolutamente capire cosa sta succedendo, in quanto è follia che si metta in discussione la promozione in Serie B. Di una squadra e di una società che ci ha creduto, ha combattuto e ha VINTO sul campo regalando alla città e ai propri tifosi un sogno.

Abbiamo atteso fino a oggi per questo comunicato in quanto fiduciosi che entro la giornata di venerdì, avremmo saputo qualcosa in più, ma di certezze non ne sono arrivate, solo gran titoli di giornale. L’unica certezza che deve esserci e che sarà tollerata è l’ammissione al campionato di Serie B.

Sarebbe un disonore per il calcio italiano, uno scandalo calcistico senza precedenti se ci doveste privare di ciò che ci spetta per interessi dei quali non siamo e non saremo mai a conoscenza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG