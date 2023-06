Le parole di Filippo Tortu, medaglia d’oro olimpica nella staffetta a Tokyo e tifoso juventino, sulle polemiche delle ultime ore

Filippo Tortu ha parlato dei cori contro la Juventus cantati dopo la vittoria dell’Italia agli Europei di atletica.

PAROLE –«Il coro anti-Juve? L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio. Io sono molto ‘da campo’, mi piace vederla giocare, a me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga. Vediamo questo trambusto che c’è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l’anno prossimo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG