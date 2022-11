Aurelio De Laurentiis vuole blindare Luciano Spalletti con un rinnovo fino al 2024 per la panchina del Napoli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando per rinnovare il contratto di Luciano Spalletti fino al 2024. Il Presidente in primavera eserciterà infatti la clausola di rinnovo automatico in accordo con l’allenatore toscano.

Nonostante le voci su un possibile approdo alla Juventus, Spalletti dovrebbe così continuare la sua avventura con il Napoli.

