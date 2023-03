Aurelio De Laurentiis pronto a fare follie per trattenere Victor Osimhen al Napoli: ecco la possibile offerta per lui

Aurelio De Laurentiis non vuole farci scappare Victor Osimhen ed è pronto a sforare e di tanto il tetto ingaggi del Napoli, così da blindare ulteriormente il nigeriano.

Tanti top club europei sono alla finestra e potrebbero presentare ricche offerte in estate, ma come riferisce Repubblica nella sua edizione napoletana al momento non c’è alcuna voglia di trattare con loro.

L’articolo Napoli, De Laurentiis fa follie per Osimhen! La possibile offerta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG