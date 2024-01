Il Corriere dello Sport di oggi ha riportato alcune dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

Il Corriere dello Sport di oggi ha riportato alcune dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in questo momento si trova a Riyad per seguire la squadra in Supercoppa Italiana.

PAROLE – «Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto. Nuovi acquisti? Ne prenderò altri due. Cosa è accaduto in questi anni turbolenti? Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come è stato dimostrato anche da noi».

