Il Napoli starebbe per accelerare per arrivare a un doppio colpo per il centrocampo a disposizione di Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero vicini a Gabri Veiga del Celta Vigo e in più avrebbero prenotato per gennaio l’arrivo di Lindstrom dall’Eintracht Francoforte.

