«Il Napoli ha risorse per spaccare la monotonia e Spalletti ha provveduto, ha chiamato a sé Politano, Ndombele e Raspadori appesantiti e ha scorso dal torpore: Zielinski incursore ed Elmas a sinistra, per evitare squilibri e rivolgersi ancora ai “riservisti”, un fattore sistematico»: è quanto scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport sottolineando come per l’ennesima volta il contributo di chi sta in panchina è risultato determinante per la vittoria del Napoli su un Empoli coriaceo. Tanto è vero che i gol sono arrivati da due giocatori subentrati: Lozano (su rigore) e Zielinski

