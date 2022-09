Il Napoli e Spalletti presto potrebbero incontrarsi per cominciare a parlare del rinnovo di contratto

Inizio di stagione scoppiettante per il Napoli. Merito anche di Luciano Spalletti e del suo lavoro efficace. L’allenatore ha il contratto in scadenza tra un anno, anche se De Laurentiis ha in mano una opzione per il terzo ma non la utilizzerà in maniera unilaterale.

Come riportato da Il Mattino, presto le parti potrebbero incontrarsi per cominciare a parlare del rinnovo. La prima data possibile? Probabilmente Spalletti e il presidente del Napoli si siederanno alla scrivania nel corso della sosta per i Mondiali in Qatar.

L’articolo Napoli, futuro Spalletti: presto l’incontro per il rinnovo. C’è già una possibile data proviene da Calcio News 24.

