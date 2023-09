Dopo la netta vittoria contro l’Udinese, il Napoli di Rudi Garcia è alla ricerca della continuità per allontanare i veleni di questi primi mesi in azzurro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’occasione per la formazione allenata dal neo tecnico è quella di provare a fare risultato importante contro il Lecce al Via del Mare. Una sfida insidiosa dove Osimhen e compagni vogliono portare a casa i tre punti per accorciare in classifica.

