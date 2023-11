Con un Raspadori così è impossibile farne a meno, ecco perché Garcia starebbe pensando a un cambio tattico

Con il rientro di Osimhen in attacco il tecnico potrebbe optare per un 4-2-3-1 per permettere a Jack di giocare alle spalle del nigeriano e poter essere ancor più determinante. Nelle ultime quattro partite del Napoli è stato decisivo con tre gol e un assist tra Serie A e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

