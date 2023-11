Szczesny, portiere della Juve, ha parlato al termine della sfida contro la Fiorentina e ha punzecchiato sul discorso penalizzazione

PIU’ PUNTI RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Abbiamo anche la possibilità che ci tolgano altri 10… Siamo messi meglio rispetto all’anno scorso, ma dopo 11 partite non so nemmeno i punti che abbiamo. Un passo alla volta e ora prepariamo con il Cagliari. C’è uno spirito molto bello, abbiamo una squadra italiano nessuno si sente più importante degli altri. Tanti giocatori con margine di crescita. Unione del gruppo nei momenti difficili… Circa 89 minuti passati così… Ti fanno portare a casa il risultato. Portare 3 punti da Firenze non è facile».

