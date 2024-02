I convocati del Napoli di Francesco Calzona per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Tutti i dettagli in merito

Il Napoli scende in campo questa sera alle 21 contro il Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. Assente a sorpresa Ngonge per un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Di seguito, la lista dei convocati.

Portieri: Contini, Gollini, Meret;

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera;

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lindstrom, Lobotka;

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Osimhen.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG