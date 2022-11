Alcuni dei numeri che certificano il successo di questa prima parte di campionato del Napoli di Luciano Spalletti

Con 11 vittorie consecutive e 41 punti in classifica il Napoli sta volando. E alla vigilia di Juventus-Lazio Massimiliano Allegri ha ricordato come potrebbe eguagliare nel girone d’andata i 53 punti della Juventus del 2018-19, la prima con Cristiano Ronaldo, che di fatto si vinse lo scudetto già al giro di boa virando con un margine di 9 punti proprio sul Napoli di Ancelotti. L’impresa per Spalletti non è ancora compiuta, alla ripresa dalla pausa ci sarà il big-match di San Siro con l’Inter e dopo anche il confronto con la Juventus. Ma oggi (e fino alla fine del 2022), più che pensare al futuro, è bene celebrare i numeri di Luciano Spalletti, soffermandosi su alcuni dati:

66% – Con il Napoli Spalletti in una stagione e quasi mezza ha vinto 45 gare su 68 totali

24 – Il record di gare vinte in Serie A per Spalletti, ottenuto con la Roma nel 2007-08 e con il Napoli l’anno scorso. Oggi è già a quota 13, può benissimo migliorarlo

46 – Sono i punti che Spalletti ha raccolto nel girone di ritorno della Roma 2016-17, il suo massimo in Serie A. Una quota che sommata a quella di oggi e a ciò che raccoglierà nelle 4 gare restanti dell’andata potrebbe bastare per entrare nel sogno tricolore.

L’articolo Napoli, i grandi numeri di Spalletti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG