Napoli, retroscena De Laurentiis: il presidente del club campano avrebbe già confermato il rinnovo di Matteo Politano

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss, il Napoli sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Matteo Politano.

De Laurentiis avrebbe già rassicurato il diretto interessato in merito al suo prolungamento e nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti con il procuratore per definire gli ultimi dettagli in merito.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG