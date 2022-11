Posticipato il rientro di Kvaratskhelia: secondo la Repubblica è dovuto al fatto che il Napoli vuole evitare noie al controllo antidoping

Il rientro di Kvaratskhelia, secondo quanto riportato dalla Repubblica, è stato posticipato per evitare noie al georgiano dal controllo antidoping.

L’attaccante georgiano, alle prese con la lombalgia, sta seguendo un percorso terapeutico che prevede l’utilizzo anche di cortisone, farmaco considerato dopante dalla Wada, Agenzia mondiale antidoping. Per questo motivo il Napoli non ha fretta di farlo rientrare in squadra.

L’articolo Napoli, il rientro di Kvaratskhelia posticipato per evitare rischio doping proviene da Calcio News 24.

