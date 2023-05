Pierpaolo Marino, attuale direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli, ha parlato dello Scudetto azzurro

Pierpaolo Marino, attuale direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli, ha parlato dello Scudetto azzurro a Sportitalia.

PAROLE – «Si poteva vincere prima Andare a depauperare l’ottimo lavoro fatto da De Laurentiis non ha senso, bisogna solo ragionare in termini positivi. Mi piacerebbe dare una risposta sicura, posso solo dire che un anno dopo la mia partenza il Napoli che avevo lasciato, con Aronica, Grava, Savini e gli altri che dimostravano la bontà del progetto, era arrivato secondo con Mazzarri. Bravo De Laurentiis, perché finalmente lo Scudetto è arrivato. Però mi rimane un punto interrogativo: se avessi avuto la possibilità di continuare, col contratto rinnovato per 5 anni, quando sarebbe arrivato lo Scudetto? Prima o mai? Non sono comunque così presuntuoso per dire prima».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG